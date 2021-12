Haigla tänas koroonaosakonnale appi tulnud abiturienti

Pole just igapäevane, et noor inimene, kes pole meditsiiniga varem kokku puutunud, tahab minna koroonaosakonda vabatahtlikuks. Just sellise sooviavalduse sai Järvamaa haigla sel sügisel lahvatanud koroonapuhangu algul. Eile avaldas haigla Paide gümnaasiumi julge sammu astunud abituriendile Kevin Kinevile ennastsalgava töö eest tänu.