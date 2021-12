Maire Raidvere ütes, et Järvamaa jääb edaspidi Põhja piirkonda kuuludes sinna koos suure Harjumaaga. Igat piirkonda juhib üks vaktsineerimiskoordinaator ja maakondades hakkavad riiklike otsuseid kureerima tervisedendajad. "Hea ja kõige põhilisem uudis on aga see, et vaktsineerimine jääb ka 2022. aastal elanikele tasuta ehk riik tasub kõikide eest vaktsiinihinna," lausus ta.