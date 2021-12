Iga koroonalaine tõi rohkem nakatunuid ja uusi õppetunde

Aasta on kulgenud koroonaviiruse vastu vaktsineerimise tähe all. FOTO: Dmitri Kotjuh

Viimane aasta koroonaga on inimestele palju õpetanud ja teinud selgeks, et COVID-19 on tulnud selleks, et jääda. Kuna lootus viirusest kiiremas korras lahti saada pole täitunud, peame õppima sellega koos elama ja kaitsma halvima eest väetimaid.