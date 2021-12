Haridustoetused omavalitsustele kasvavad 381 miljoni euroni

Riigihalduse minister Jaak Aabi kinnitusel kasvavad haridustoetused omavalitsustele järgmisel aastal ligi 23 miljonit eurot. „Valdav osa ehk 81 protsenti haridustoetusest on ette nähtud õpetajate tööjõukuludeks. See summa kasvab järgmisel aastal ligi 21 miljoni euro võrra,“ selgitas minister.

Lisaks lisandub 923 000 eurot põhikooli õppekäikudeks, et soodustada õppetöös kultuurihariduse omandamist ning suurendada õpilaste kultuuriasutuste külastatavust. „Eriti hea meel on selle üle, et piiratud tingimustes leidis valitsus võimaluse luua kultuuriranitsa meede. Hariduses ei saa kunagi raha olla liiga palju, laste arenguvõimaluste huvides on iga rahasüst teretulnud. Toetuse jaotamisel arvestame, et hõredama asustusega maapiirkondades on kultuuriasutuste külastamiskulu linnadest veidi kallim,“ rõhutas Aab.