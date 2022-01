Paide piirkonnapolitseinik Eeva Õun tuletas meelde, et muul ajal kui aastavahetus on avalikus kohas keelatud kasutada neid pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt on teisi oluliselt häiriv. "Kusagil ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut häiriv müra- või valgusefekt kella 22st 06ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00st 7ni," selgitas ta.

Lisaks on politseinikud saanud teateid ka vandaalitsemiste kohta sama maja juures ja selle lähedusest Reopalu kalmistu kandist: lõhutud on prügikonteinereid ja aiamaadel kasvuhooneid. Õun lisas, et samuti on nad saanud teateid, et samas piirkonnas on sõidukite ja majade suunas visatud nii kive kui ka tooreid mune. "Politsei tegeleb nende juhtumite asjaolude selgitamisega ja nende tegude toimepanijate kindlakstegemisega ning praegu on alust arvata, et tegemist võib olla alaealistega noortega."