Sügisel kirjutas Järva Teataja, et tehase rajamisest Kahala külla on huvitatud Eesti väiketapamajade liidu liikmed ning tehas on mõeldud liidu liikmeks olevate tapamajade kõrvalsaaduste käitlemiseks. Taotlusega esitatud ning 3. juunil arendaja ja külaelanikega peetud arutelu põhjal on kavas tehases toota II ja III kategooria loomsetest kõrvalsaadustest biomassi, mis on toormeks biogaasijaamadele.