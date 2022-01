Aastavahetus möödus päästjatele töiselt

Päästeamet tuletab meelde, et valmivat toitu ei tohi jätta järelevalveta, minnes ise magama või kodust ära. Pikemat valmimisaega nõudvate toitude valmistamisel on hea kasutada köögikella või taimerit, mis köögis toimuvat meelde tuletab ning kontrollima suunab. Pliidile või ahju valmima unustatud toit süttib ja võib põhjustada raskete tagajärgedega tulekahju. Kui teed sööki, jää kööki!

Veendu, et Sinu eluruumides on olemas töökorras suitsuandur ning tuletame meelde, et tänasest on kohustuslik ka vingugaasiandur igas kodus, kus on ahi, puuküttepliit, kamin või korstnaga ühendatud gaasiseade.

Tuleõnnetuste vältimiseks peavad enne kütteperioodi algust saama korda nii majade ahjud kui ka korstnad. Küttesüsteem peab olema iga-aastaselt hooldatud ning selle korrasolekut peab regulaarselt kontrollima kutseline korstnapühkija.

Siseveekogudele minnes vaata enne Päästeameti jääolude kaardirakendust, mille leiab aadressilt veeohutus.ee