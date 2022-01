Laste ööülikool sisustab koolivaheaja uute põnevate vestlustega

K, 5.01: Laulja ja helilooja Kadri Voorand "Häälest"

Öeldakse, et hääl on inimese hinge peegel. Hääle kaudu saame teada, kuidas keegi ennast tunneb - kas ta on kurb või rõõmus - milline on vaimu seis. Inimhääl on meile väga oluline selle tõttu, et see on esimene hääl, mida inimene oma elus kuuleb - ema hääl. Ja kui see hääl loob meile turvatunde, siis meil on mõnus elada ja olla.

Toimetajad Lisete Velt, Jaan Tootsen, helirežissöörid Kaspar Karner ja Külli Tüli.

N, 6.01: Filmirežissöör Mait Laas "Kust tuleb hing?"

Mait räägib sellest, et kui filmirežissöör paneb filmis nukud liikuma, siis ta omamoodi hingestab neid. Loomise ime on see, et vaatajal tekib sellest hingeliigutus. Kas lumememmel on hing? Aga pronkskujul?

Toimetaja Jaan Tootsen, helirežissöör Külli Tüli.

R, 7.01: Helilooja ja dirigent Rasmus Puur “Rahvalaul ja meie”

100 aastat tagasi läksid noored eesti heliloojad Eestimaa peale rahvalaule korjama. Miks nad sellise teekonna ette võtsid?

Toimetaja Lisete Velt, helirežissöör Külli Tüli.