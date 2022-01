Aasta eesliinil möödus raskelt

Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere ütles, et aasta tagasi samal ajal oli umbes kümmekond töötajat koroona tõttu rivist väljas. «Olime küll esimeste seas, kes äsja Eestisse jõudnud vaktsiini said, kuid see jäi meile natuke hiljaks. Viirus oli juba haiglasse jõudnud ja osa töötajaid ka nakatanud. Mõni neist põdes küllaltki raskelt,» lausus ta.