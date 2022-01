Nädala ilm pakub temperatuure neljast plusskraadist 20 miinuskraadini

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Ida- ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma. Kohati on udu ja jäidet. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -5 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, pärastlõunal on sadu laialdaselt. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, Liivi lahe piirkonnas puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi.