“Oma teravate küüniste ja hammastega võivad nad tõsiselt vigastada kas Sinu või Su lähedaste lemmikuid. Nii nagu koerad ja kassid pääsevad kodudest hulkuma ka eksoodid. Üllatuseks on see tavaliseks saanud ka Eestis. Eksootilise lemmiklooma käitumist ei saa ette aimata, isegi kui looma on peetud aastaid lemmikuna. Tegemist on siiski metsloomaga,” sõnas ELS otseabistamisejuht Elis Järvsoo