KOMMENTAAR

Krista Karro

Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik leidude ala

2021. aastal anti Järvamaalt Muinsuskaitseametile üle leide ca 30 korral. Kokku oli leide ca 500.

Viimastel aastatel antakse tänu aktiivsetele loaomanikest hobiotsijatele ja tähelepanelikele maaomanikele Järvamaalt üle üha rohkem leide. Kultuuriväärtusega leide ei leita mitte ainult metallidetektoriga, vaid aeg-ajalt tuleb neid välja ka ehitus- ja põllutöödel. Näiteks üks uusaegne põllule maetud ehtekarp jäi eelmisel aastal töötava traktori adra vahele kinni ning jõudis meieni tänu leiust teatanud traktoristile.

Tänu hobiotsijatele on meil praeguseks Järvamaalt teada kordades rohkem muinasaegseid matmispaiku, kui oli mõned aastad tagasi. Muinasajal oli kombeks panna surnutele teispoolsusse kaasa erinevaid esemeid, sh tööriistu, relvi ja ehteid. Kõik nimetatud esemeliigid on metallist, mistõttu neid peamiselt otsinguvahendiga leitaksegi. Muinsuskaitseameti ülesanne on viia avastatud kohtades läbi välitööd ning lõpuks paigad kultuurimälestisteks tunnistada. Kahjuks ei ole tihti kalmete kivistruktuure enam säilinud, kuna kalmed asuvad enamasti tänapäevastel põldudel ja nii kivistruktuurid kui hauapanused on põllule laiali küntud. Vahel aga on ka kivistik säilinud, näiteks nagu selgus välitööde käigus ühel Järvamaa idaosa muistses matmispaigas.

Lisaks juba eelnevalt mainitud „kobarkäkile“ on üks silmapaistvamaid esemeid, mis 2021. aastal Järvamaalt leitud on, hõbekaelavõru katkend Järvamaa idaosast. Hetkel on leid ekspertiisis ning selle täpsem dateering ja funktsioon alles selguvad.

Otsinguvahendit tohib kasutada ainult Muinsuskaitseameti poolt väljastatud loa alusel. Enne loa taotlemist tuleb läbida kultuuriväärtusega asja otsimise