Nooremate laste kaitsesüstimine liigub teosammul

Põhja-Eesti vaktsineerimise koordinaator Kerli Vilk ütles, et 4. jaanuari seisuga oli Järvamaal vaktsineeritud koroona vastu 21 last vanuses 5–11 aastat. See on üks protsent maakonnas elavate 5–11aastaste laste koguarvust, mis on 2108.