Heategevusliku aktsiooni üks korraldajaid Kevin Kinev ütles, et tavaliselt on Koogikorvi kodukord ette näinud, et iga osalev võistkond küpsetab ise koogi ning vastavalt saavutatud kohale turniiril saab iga osaleja valida omale meelepärase maiuse söömiseks. "Seekord õpilased kooke ei teinud, vaid panustasid hoopis rahaga. Panime õnneloosi välja erinevaid auhindu ning iga loos maksis euro. Kes soovis, võis ka rohkem panustada, sest teada oli, et saadud tulu läheb Järvamaa haigla koroonaosakonna töötajatele, kes olid terve oktoobri ja novembri halvenenud koroonaolukorra tõttu ennastsalgavalt tööd rabanud," selgitas ta.