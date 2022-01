Kesk-Eesti politseijaoskonna veebipolitseinik on Virginia Ciunite

Ciunite ütles, et PPA uued veebipolitseinike ametikohad loodi politseijaoskondade juurde ning tegevust laiendati sellepärast, et kogu teenus oleks kvaliteetsem ning selle piirkonna inimestele personaalsem ja kättesaadavam. „Samuti annab see hea võimaluse koolitada ühe piirkonna inimesi interneti turvalisuse teemadel, tahes tahmata on internet ja sotsiaalmeedia väga paljude elu igapäevane osa ning seal varitsevate ohtudega peavad kursis olema kõik, muuhulgas kindlasti ka lapsed ja noored,“ ütles Virginia.