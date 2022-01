Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on omavalitsused teinud tublilt ettevalmistusi, et toetus jõuaks abivajajateni võimalikult operatiivselt ja kiiresti. „Energiakulude hüvitamise korraldus on tänaseks koostöös omavalitsustega välja töötatud ning taotlejal ei maksa seda peljata. Põhiinfona on vajalik nimetada pereliikmed, teada nende sissetulekuid ja panna kaasa energiaarved, vajadusel abistab taotlemisel igati omavalitsus,“ ütles minister. „Julgustame kuni keskmise sissetulekuga inimesi kindlasti hüvitist taotlema – see raha on mõeldud peredele igapäevasel majandamisel abiks ning kulub talvisel perioodil kindlasti ära.“