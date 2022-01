Asi nimelt selles, et valitsuse korraldus annab ettevõtjale õiguse tõendit küsida, kuid samas Andmekaitse seadus seda aga ei luba. Nimelt on käpardliku Vabariigi Valitsus poolt loodud lihtsalt uskumatu õiguslik olukord ning Eesti õigusajaloos pretsedenditu juhtum, määrusega tühistatakse sisuliselt kehtiv seadus. Muide sellele probleemile on tähelepanu juhtinud juba ka nii Riigikohus kui ka õiguskantsler ning just tänu sellele videole.