Võimalik, et sel sügisel Ida-Virumaal startinud programmeerimiskoolist «Kood/Jõhvi» kujuneb viimaste aastate ja aastakümnete suurim muudatus Eesti hariduselus. Küsimus on, kas selle kooli laienemine Paidesse on võimalik ja kas me tahame seda.