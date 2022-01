23-aastane Jarju on esindanud nii Gambia U20 kui U23 koondist. 19-aastane Tambedou ja 18-aastane Singhateh avaldasid linnameeskonnale muljet oktoobrikuisel treeningnädalal Gambias.

12-kordse Gambia meistri Real de Banjuli jalgpalluritest on Paide linnameeskonda esindanud ka tänasel päeval Taani ja Tšehhi meistriliigades mängivad Alassana Jatta ja Muhammed Sanneh.

Ebrima Jarju soovis tänada kõiki, kes aitasid tal jõuda sellesse ambitsioonikasse meeskonda. „Olen valmis kõvasti vaeva nägema, et aidata klubil saavutada püstitatud eesmärgid. Ma ei jõua ära oodata, millal saan oma uute tiimikaaslastega alustada.”

Bubacarr Tambedou lisas, et profijalgpalluriks saamine on unistuse täitumine ja tal on hea meel selle suurepärase klubiga liituda. „Ootan nüüd, et saaksin Paidega ajalugu teha ja klubi järgmisele tasemele viia.”

Ebrima Singhateh märkis, et temalgi on väga hea meel, et liitus Paide linnameeskonnaga. „Nüüd seisab ees palju rakset tööd ja pühendumust, et aidata meeskonnal karikaid võita. Soovin end mängijana viia järgmisele tasemele ja loodan, et koos meeskonnakaaslastega toome fännide näole naeratuse.”

Meeskonna spordidirektor Gert Kams ütles, et Paide linnameeskonna ja Real de Banjuli koostöö sai tegelikult alguse juba aastaid tagasi, kui Alassana Jatta ja Muhammed Sanneh klubiga liitusid. „Nende mängijate edasipüüdlikkus ja areng andis meile selge arusaama et, Gambia noored mängijad on töökad, võimelised kiiresti õppima ja tahavad jalgpallis läbi lüüa.”

Pärast klubide omavahelist edukat kohtumist 2021. aasta juunikuus sõlmiti pikaajaline koostööleping, mis näeb ette noormängijate arendamise ja ettevalmistamise profikarjääriks Euroopa jalgpalliväljakutel.

„Oktoobris käisime juba suurema delegatsiooniga Gambias Real de Banjulil külas, selge eesmärgiga aru saada, kuidas kohapealne protsess toimib ja milline oleks meiepoolne nägemus nende taseme tõstmiseks. Nädala jooksul monitoorisime treeningprotsessi ja kaardistasime mängijaid, viies läbi erinevaid füüsilisi ja tehnilisi teste. Tänu testidele ja treeningutele saime hea ülevaate kohalikust tasemest ja noorte mängijate võimekusest;” selgitas ta. „Suur arv kohalikke noormängijaid on väga heade tehniliste ja füüsiliste eeldustega Euroopa jalgpallis läbilöömiseks, seda tõestab ka Gambiast erinevatesse tugevatesse liigadesse liikunud noormängijate number. Analüüsides mängijaid ja meie vajadust valisime välja meile tänasel hetkel kõige huvipakkuvamad profiilid.”

„Väravavaht Ebrima Jarju on Real de Banjuli nüüdseks endine kapten, kellel on väga tugevad liidriomadused ja kõrgel tasemel jalaga mängu oskus. Töökas ja heade eeldustega tänapäevane väravavaht, kes annab meie kiiprite osakonda sügavust ja igapäevast konkurentsi,” sõnas Kams.

„Bubacarr Tambedou on väga heade füüsiliste omadustega noor ääreründaja, kellel on tugev aeroobne ja anaeroobne võimekus ning tehniline pagas vastastele rünnakukolmandikul oma osavuse ja ettearvamatusega peavalu valmistada,” lisas ta.