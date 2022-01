Täna on oodata lume- ja lörtsihoogudega ilma

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on lörtsi- ja lumehooge. Õhutemperatuur on kõikjal kergelt plussis, teetemperatuur kõigub päeva jooksul 0-kraadi lahedal, mille tõttu on teedel libeduse oht. Ilm on endiselt tuuline, sisemaal ulatuvad puhangud kuni 20 m/s, rannikualadel kuni 27 m/s ja selle tõttu võib täna olla mitmel pool teedele kukkunud puid või oksi.