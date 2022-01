Kuna kinnisvara hinda mõjutavad oluliselt ka kõrvalkulud, siis saab juba täna prognoosida, et energiahindade kasvu valguses on kinnisvarahindade tõus läbi. Paide korteriturul on aga nii, et kuigi hinnad on viimase aastaga kallinenud kolmandiku võrra, siis turg on seni püsinud stabiilne.