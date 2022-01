Tormituul võib põhjustada elektrikatkestusi ja häireid parvlaevaliikluses. Saju, tuisu ja tugeva külgtuule tõttu on liiklustingimused väga halvad.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Sajab lund, lörtsi, ja vihma ning kohati tuiskab. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti 15, pärast keskööd tuul lühiajaliselt veidi nõrgeneb, vastu hommikut aga pöördub saartel loodesse ja tugevneb 15-20, puhanguti 28-32 m/s. Õhutemperatuur langeb -1 kuni -5, saartel +1 kraadini. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Pärastlõunal loode poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub loode- ja põhjatuul 8-13, puhanguti 20, saartel ja rannikul 15-20, puhanguti 30 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel kuni +2 kraadi. Pärastlõunal läheb külmemaks.