Türile rajatakse 2,3 miljoni euro eest kaasaegne päästekompleks

Türi uut päästekomandot on päästjad ise oodanud juba aastaid. Lääne haldusgrupi juhi Geimo Eesmäe sõnul ollakse uue komando valmimisele nüüd lähemal, kui kunagi varem. "Praegust päästekomandot on järk-järgult renoveeritud väikeste investeeringutega, et päästjate olmetingimused oleks head, kuid suuri investeeringuid tehtud ei ole. Samas on juba ka uus tehnika suurem ja kõrgem ning vajab igati suuremaid ruume."