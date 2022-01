Koostöös lahenduse arendusi telliva ja haldava Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega (TEHIK) hakkame Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatud toetuse abil portaali peagi kaasajastama.

Eelmise aasta novembris hakkas AS Nortal koostama patsiendiportaali ärivajaduste ja tehniliste nõuete detailanalüüsi, mis saavad muudatustöödele aluseks. Uues kuues kasutajasõbralik portaal peaks plaanide kohaselt valmima 2023. aasta augustiks. Selleks ajaks on TEHIKu eestvedamisel uuendatud nii portaali visuaalne väljanägemine kui ka tehniline platvorm.

„Inimese seisukohast on oluline, et portaal annaks tulevikus personaalse ja tervikliku ülevaate tema füüsilisest ja vaimsest tervisest ning sotsiaalsest olukorrast, lähtudes tema enda sõnastatud tervise eesmärkidest. Samuti võiks tulevikus portaal inimeste ravisoostumust toetada, kuvades arsti poolt kinnitatud viimast raviskeemi, mis on nähtav kõikidele teenuseosutajatele nii tervishoiu- kui sotsiaalsüsteemis,“ kommenteeris visiooni TAI patsiendiportaali projektijuht Signe Asi.

„On oluline, et portaal koondaks kokku tõenduspõhised patsiendiõpetuse materjalid, hindamisinstrumendid ja testid. See võimaldaks teabevahetust ja vajadusel võrgustikukohtumisi tervishoiuspetsialisti ning patsiendi ning tema perekonna vahel. Meie eesmärgiks on muuta portaal kasutajasõbralikumaks ja personaalsemaks, kus meeldetuletussüsteemid toimiksid tõrgeteta ja inimesed saaksid portaali kasutades hõlpsasti kätte just temale olulise ja asjakohase info, “ lisas Asi.

Lisaks esimese etapi uuendustele läheb muutmisele ka portaali nimetus. Peatselt kuulutatakse välja ka nimekonkursi, kus kõik inimesed saavad kaasa mõelda.

Muudatuste tegemisele on sillutanud tee Sotsiaalministeeriumi ning Riigikantselei Innovatsioonitiimi ühisprojektina valminud eelanalüüs, kus on välja toodud need funktsionaalsused, mida patsiendiportaal võiks sisaldada.

Rahvastiku Tervise Arengukava 2020-2030 ühe alaeesmärgina on sõnastatud inimesekeskne tervishoid, et suurendada inimese rolli ja vastutust tervisesüsteemis. Sellest tulenevalt on uueneval patsiendiportaalil oluline roll pakkuda inimestele proaktiivseid, motiveerivaid ja terviseharitust suurendavaid võimalusi.