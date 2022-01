On põhjust Järvamaale kolida

Kui Tere ja Farmi piimatööstuse emaettevõtte Nordic Milk juhatuse esimehelt Ülo Kiviselt küsiti, miks ettevõte otsustas laieneda just Eestimaa südamesse, vastas ta, et Paide on nii tooraine kohaleveo kui ka kauba laialiveo poolest hea asukohaga.