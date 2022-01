Pideva glükoosimonitooringu süsteemi saavad välja kirjutada kõik endokrinoloogid ja lastearstid. 1. tüüpi diabeeti põdevatel inimestel on võimalik 90-protsendilise soodustusega soetada aasta jooksul 4 saatjat ja 40 sensorit (alla 19-aastased 41 sensorit), mis katavad eelduslikult ära aastase vajaduse. Soodushinnaga Dexcom ONE seadet saab soetada apteekidest digiretsepti alusel.

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu (ELDÜ) juhatuse liikme Piret Loometsa sõnul on ELDÜ Diabeedikool ja terve diabeedi kogukond teinud aastaid selle nimel tööd, et tänapäevane meditsiinitehnoloogia muutuks diabeeti põdevate inimeste jaoks Eestis paremini kättesaadavaks ning jõuaks ka Haigekassa poolt hüvitavate meditsiiniseadmete loetellu.

„Glükoosimonitooringu seadmega on võimalik jälgida veresuhkrutaset pidevalt 24/7 ja jätta ära 4–9 sõrmeotsatorget ööpäevas, mida muidu glükomeetriga veresuhkrut mõõtes teha tuleks. Sensorid annavad kindlasti haigusest parema ülevaate ja aitavad õppida oma haigust juhtima ning tervist hoidma. Paljude jaoks muutub elu diabeediga oluliselt elamisväärsemaks,“ selgitas Loomets.

Glükoosimonitooringu süsteem kasutab väikest, iga 10 päeva järel kehale kinnitatavat sensorit ja saatjat, et mõõta naha all glükoositaset iga 5 minuti järel ilma sõrme valuliku torkimiseta ning saata näidud juhtmevabalt Bluetoothi vahendusel ühilduvasse nutiseadmesse. Seadme kasutamiseks on vajalik sobiv nutitelefon, mille sobivuse kohta saab infot Dexcomi eestikeelselt lehelt.