Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Janar Tükk selgitas, et libedus ja keerulised teeolud tulenevad ennekõike ilmastikust. "Selle talve märksõna on äärmiselt kiired ja muutlikud ilmaolud – päeva jooksul võib sadada vihma, lund, rääkimata olulistest temperatuurikõikumistest."

"Selliste muutlike olude juures jõuavad teede katted külmuda ja üles sulada korduvalt," selgitas Tükk. Sõltuvalt temperatuuride muutusest on üsna tavapäraseks saanud, et libedusetõrjet tuleb päeva jooksul teostada korduvalt.

Kui võtta arvesse, et kiireim hooldustsükli aeg on kõrgeima seisunditasemega riigiteedel kaks tundi, siis kiirete ilmaolude muutuse korral võivad selle aja jooksul teeolud muutuda märgatavalt. Lääne-Eesti saartel ja mandri rannikualadel on tuuleiilid jätkuvalt kohati üle 20 m/s ning esineb pinnatuisku. Teedele võib tormist tingituna jätkuvalt langeda ka puid ja oksarisu. "Seetõttu kutsumegi kõiki liiklejaid üles äärmisele ettevaatlikkusele ning valima teeoludele vastav ohutu liikumiskiirus, et ennetada ja vältida võimalikust ootamatust libedusest ja tormist tingitud õnnetusi," ütles Tükk.