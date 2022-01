Koroonaviirus sulges nädalaks Teatrikohviku

Teatrikohviku juhataja Priit Põder ütles, et mõned töötajatest on haigestunud koroonasse ja mõned on lähikontaktsed. "Üht või teistpidi oleme kõik haiguse või haigetega seotud ning seetõttu tundus kõige turvalisem ja vastutustundlikum kohvik üldse nädalaks sulgeda," selgitas ta.