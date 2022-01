Vangerduse abil loodetakse valmis teha Võhma–Kahala kergliiklustee

Põhja-Sakala vallavolikogu juht Priit Toobal ütles, et ehkki see 1,3 kilomeetri pikkune tee jääb Põhja-Sakala valda ainult kolmandiku ulatuses ja kasutama hakkaksid seda peamiselt Türi valla elanikud, siis sealsed lapsed käivad seda mööda Võhmas koolis ja lasteaias, seega on tee väga oluline. «Reedel pöördusin majandusministeeriumi poole lepingu objekti muutmiseks,» ütles Toobal.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et on muudatusega igati päri. «See on volikogu otsustada, kuhu raha panna. Varem on ka riik samasugustes küsimustes muudatusi teinud ja tavaliselt on nõusse jäädud. Põhiline otsus peab olema tehtud ikkagi kohapeal,» lausus ta.