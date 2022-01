Kohalikel omavalitsustel on uued juhid ja ilmselt enamikus kohtades on nad juba töörütmi sisse elanud. Türi valla elanikuna loodan sama juhtuvat ka oma koduvallas. Murelikuks teeb, et võimukoalitsioon tunneb ilmselt hirmu ja ebakindlust, sest väldib kõigiti Koduvald Türi esindajate heas usus antud nõuandeid ning soovib pahatihti tegutseda nii seadust kui ka kaasamise häid tavasid arvestamata. See viib vigade ja asjatute tegevusteni ning sealt edasi tuleb aega kulutada nende vigade parandamise või veel hullem, õigustamise peale.