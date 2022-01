Võimlemispeoks harjutati lausa mitu aastat

Hammerbecki põhikooli huvijuht Helen Trug ütles, et ettevalmistused peoks käisid juba ammu. "Seekord võime öelda, et oleme lausa aastaid valmistunud, sest mullune pidu jäi ära ning nii mõnedki kavad soojendati eelmisest korrast üles. Nii esitavad näiteks ka õpetajad oma eelmise korra esitamata jäänud kava," lausus ta.

Eelmisel aastal oli Trugi sõnul kõik peoks valmis, kuid siis tuli kuri viirus nii suure hooga peale, et pidu otsustati ikkagi ära jätta. "Meil on hea meel, et tänavu saime ürituse ära teha, kuigi see läks vist ka üsna napilt. Võimlemispidu on nii ammuste traditsioonidega, et väga kurb olnuks teist aastat järjest sellest ilma jääda," rääkis ta.