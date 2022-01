Suurima kortermaja elanikud säästavad nii palju kui võimalik

Majas elav Rein Oselin ütles, et detsembri arve oli võrreldes aastataguse ajaga kaks korda suurem. «Kui arvestada seda, kui palju kaugkütte puhul tuleks hinnaks ruutmeetri peale arvutatuna, siis see elektrikulu nii väga suur ei olegi,» lausus ta.

Oselin sõnas, et kõigi detsembri kommunaalkulude eest kokku, sealhulgas prügiveo ja maja üldelekteri eest, tuli tal maksta 500 euro ringis. «Korteri elektrikulu ei oska peast kohe öelda, kuid see oli umbes 400 euro kanti,» sõnas ta ja lisas, et korter on ka suur, 140 ruutmeetrit, ruumikam kui mõni maja.