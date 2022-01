Algas hädaabinumbri teadlikkuse tõstmise kampaania „Lumest lumele 112“

Häirekeskuse kogemus näitab, et lapsed on väga julged abikõnesid tegema ja teevad neid osavalt. Tänu teadlikele lastele on päästetud elusid. „Häirekeskus on pikki aastaid „Lumest lumele 112“ konkurssi korraldanud. See ind ja rõõm, millega lapsed on nii olulise sümboli loomisesse koos panustanud, on märkimisväärne,“ sõnas Häirekeskuse 112 teenuse juht Heiko Leesment. „Aga sellel on ka olulisem ja sügavam sisu. Nii kasvab uus teadlik põlvkond, kes teab ja julgeb numbrile 112 helistada, kui appi on vaja politseid, kiirabi või päästet. Oleme siiralt tänulikud lastele, kes meile helistavad ja abi kutsuvad. See on suur asi ja teame, et need väikesed sõnumisaadikud nügivad kodudes ka oma vanemaid ja vanavanemaid olema tähelepanelikumad ja hoolivamad.“