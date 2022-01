Mõjukate tipp 2021: ettevõtjad seljatasid poliitikud

Volinike ja Järva Teataja ajakirjanike hinnangul on maakonna kõige mõjukam inimene E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas, kes troonis tabelis ka kolm aastat tagasi. Kaks viimast aastat on kõige kõrgemat kohta hoidnud Pipi-Liis Siemann.

Võrreldes eelmise aastaga on suurim muutus see, et poliitikud on loovutanud kõrgemad kohad ettevõtjatele.