Politsei- ja Piirivalveameti eelmise aasta kõige sportlikum prefektuur on Lääne prefektuur

Kõige sportlikumaks prefektuuriks osutus Lääne prefektuur, mille üheks osaks on ka Kesk-Eesti politseijaoskond. Lääne prefektuur kes selle tiitli koju juba viiendat korda. PPA parimaks naissportlaseks sai Pärnu politseijaoskonna patrullpolitseinik Liisu Mitt ning parima meessportlase tiitli pälvis samuti Pärnu jaoskonna patrullpolitseinik Martin Tarkpea. Sportliku visaduse tiitli võitis Kärdla politseijaoskonna vanemuurija Kalli Samorodni.

PPA kõige sportlikuma prefektuuri tiitli saamiseks peab aktiivselt osalema ja näitama häid tulemusi prefektuuride spordivõistlustel. Vaatamata sellele, et Lääne prefektuuris on prefektuuride lõikes kõige vähem töötajaid, on peaaegu kõikidel võistlustel olnud kõige rohkem sportlasi just sellest prefektuurist. Spordialad, milles prefektuurid omavahel mõõtu võtsid, olid erinevad. Eelmisel aastal olid nendeks korvpall, võrkpall, sulgpall, kergejõustik staadionil, krossijooks, rattakross, orienteerumine, discgolf ning kaks laskevõistlust.

Fotol Liisu Mitt ja Martin Tarkpea. FOTO: Reelika Riimand

PPA parima sportlase tiitli saamiseks peab näitama lisaks politseivõistlustele häid tulemusi ka teistel spordivõistlustel. Martin Tarkpea peamiseks trumbiks spordivõistlustel on jooksmine – nii keskmaa kui pikemad distantsid, lisaks on ta edukalt esindanud Lääne prefektuuri näiteks suusatamises. Liisu Mitt on Eesti naiste esinumber ergomeetriga sõudmises ning esindanud Lääne prefektuuri edukalt ka ujumises ja krossijooksus. Visaduse tiitli sai Kärdla politseijaoskonnast Kaili Samorodni, kes lisaks sõudmisele on tegelenud ka jooksmise, suusatamise ja jalgrattasõiduga.