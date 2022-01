Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul muutuvad välismaal töötavatele autojuhtide töötingimused paremaks, kuid samal ajal pannakse meie ettevõtted keerulisse olukorda „Kui meie ettevõtete autojuhid on pidanud varem tundma, et mõnes riigis on nad kohalikega võrreldes alamakstud, siis nüüd selline olukord lõpeb. Euroopa ühtsel turul on oluline kohelda autojuhte võrdselt, et muuta veondussektorit laiemal tööturul atraktiivsemaks. Eriti olukorras, kus autojuhtide puudus on süvenev probleem,“ selgitas Aas.