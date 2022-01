Selleks, et maja ehitada, on mõistagi vaja sobivat maalappi, ja ehkki inimesed arvavad sageli, et selle ostmiseks pangalt laenu ei saa, ei vasta see Rebase sõnul sugugi mitte tõele. „See on müüt, et maa ostmiseks pank laenu ei anna. Seda enam, et tavaliselt on nii, et inimestel, kes soovivad maja ehitada, seda maalappi veel polegi,” rääkis ta.

Tegelikult on krundi finantseerimiseks võimalusi lausa mitu. „Üks variant, mis on soovitatav juhul, kui pole plaanis kodu otsekohe ehitama hakata, on ideelaen, millega saab maatüki või ka näiteks suvila ostmist edukalt finantseerida,” lausus Rebane.

Kui aga soov on hakata maja ehitama otsekohe, siis on võimalik finantseerida seda ehituslaenu osana. See tähendab, et laenule kehtivad tavalised kodulaenu tingimused. „Selleks on vaja pangaga aru pidada ning pank annab siis omakorda nõu, kuidas seda protsessi kõige paremini läbi viia,” selgitas ta.

Ehituse alustamiseks annab pank inimesele uuesti laenu ning seejärel väljastatakse laenu juba etapiti, vastavalt objekti väärtuse kasvule. Iga etapiga peab ehitatava kinnisvara väärtus suurenema. Etappide arv sõltub omakorda sellest, kui palju inimesel vaba raha on.

Iga etapi järel toimunud hindamise põhjal väljastab pank niisiis järgmise osa laenu. „Kuid kindlasti tuleb siinkohal arvestada, et ka iga hindamine on eraldi kulu ning seda on vaja selleks, et pank väljastaks kinnisvara hinnakasvu vastu järgmise osa laenust,” ütles Rebane.

Oluline on ka teada, et pank ei väljasta 100% kinnisvara väärtuse kasvust, vaid reeglina umbes 75% vahepeal lisandunud väärtusest. „Nii jääb ka pangale kindlustunne ehk vajalik puhver,” põhjendas Rebane.