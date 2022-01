Elron lihtsustas rongides pileti eest tasumise võimalusi

Piletimasinast saab sõiduõiguse osta seejuures 10% soodsamalt kui klienditeenindajalt. Piletiost sooritatakse kohe rongi sisenedes, tasumiseks peab pangakaart võimaldama viipemakset ning mitmele inimesele piletit ostes tuleks jälgida, et summa ei ületaks 25 euro piiri.

“Pangakaardimakse on igapäevane mugav lahendus ka ühistranspordis. Oleme Elronile partneriks, et koostöös tuua reisijateni uusi kliendisõbralikke võimalusi. Pangakaardimakse muudab rongides piletimasinast sõiduõiguse soetamise veel mugavamaks ja lihtsamaks,” märkis piletisüsteeme arendava ettevõtte Ridango projektijuht Ado Are.

“Reisijad on piletimasina pangakaardimakset väga oodanud, mistõttu on rõõmustav, et sõitjad saavad seda käepärast ja soodsat võimalust nüüd pileti ostmiseks kasutada. Mõne nädala jooksul on reisijad uut võimalust kasutanud juba enam kui 20 000 korral,“ lisas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Kui klient tasub piletimasinas pangakaardiga, siis tuleb sõiduõiguse kontrollimiseks esitada teenindajale sama kaart, millega pilet osteti. Kui maksmiseks kasutatakse füüsilise kaardi asemel telefonis olevat kaarti, siis tuleb teenindajale näidata kasutatud rakenduses toodud elektroonilise kaardi nelja viimast numbrit.

Telefonimakse puhul kasutatava kaardi number erineb sellest, mis on füüsilisel kaardil. Erinevates rakendustes nagu Swedbank äpp, Google Pay või Apple Wallet on see erineva nimetusega, näiteks digitaalne kaardinumber, virtuaalne kaardinumber või device account number. Et piletite kontroll oleks edaspidigi sujuv, siis palume telefonimakse kasutajatel vajadusel eelnevalt tutvuda Elroni kodulehel olevate juhistega, kuidas enamlevinud rakendustes elektrooniline kaardi number üles leida.

Piletimasinat ei saa kasutada juhul, kui tegemist on kaardiga, mis on ühtlasi ka ISIC õpilaspilet. ISIC kaartidel on samas ka Ühiskaardi funktsionaalsus, mille alusel saavad näiteks tallinlased tasuta sõita. Kuna süsteem ei tea, kas konkreetsel juhul peaks kaarti käsitlema pangakaardi või Ühiskaardina, siis on pangakaardi maksed nende kaartide puhul piletimasinas välja lülitatud. Sama on tehtud näiteks Tallinna linnatranspordis. ISIC pangakaardi omanikud saavad pileti soetada klienditeenindajalt nagu seni.