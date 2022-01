Presidendimatk kestab tänavu terve kuu

Osaühingu Jäneda Mõis tegevjuht, üks Presidendimatka korraldajaid Enno Must kõneles, et traditsioonilist suurüritust, kus on osalenud tuhandeid inimesi, ei korraldata kõrge nakatumisriski tõttu koroonaviirusesse.

Must selgitas, et matka on lõpetanud ühine supisöömine ja kultuuriprogramm Musta Täku Tallis ning sellist kogunemist siseruumis kindlasti teha ei saa. "Hajutatult on aga võimalik ikkagi midagi toredat korraldada," lisas ta.