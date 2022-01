Juunikuu oli kõige äikeselisem

Väike vihmasabin pidu küll ei seganud, ent õhtu edenedes hakkasid Türi kohale lähenema ähvardavad äikesepilved, sähvatas välgulööke ja müristas. Linna jaaniõhtu jäi osalistele meelde sellega, et elektriühendus kadus korduvalt ja tantsubänd pidi oma esinemise seetõttu ka mitu korda katkestama.

22. juuni on ka kuupäev, millega Türi eelmise aasta äikesehooaja andmete tabelisse jõudis. Just sellel päeval registreeriti Türil 171 välgulööki ja see oli läinud aasta maksimumpäev.