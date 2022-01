Koroonaga karmimalt pihta saanud koolid rakendasid kaugõpet

Väätsa põhikooli direktor Anneli Mand ütles, et kool taotles terviseametilt luba jääda esialgu kolmeks päevaks kodusele õppekavale, kuid terviseameti soovitus oli jääda kodudesse terveks nädalaks. «Siis on ehk lootust, et nakkusahelad katkevad ja saame kooli tagasi tulles paremas seisus jätkata,» põhjendas ta.