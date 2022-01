Esimesed kaks kuud Türi vallavolikogu esimehena on olnud vaatlemise ja õppimise aeg. Üks asi on kohalikku poliitikat aktiivselt kõrvalt jälgida, teine asi selles osaleda. Valimistele sai mindud siira sooviga valla elu edendada ja oma mõtteid ellu viia. Nüüd on olnud vaja viia ennast kurssi sellega, kuidas uuenduste elluviimine päriselt käib ja missugused protsessid on tarvis läbida.