Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp ütles, et uue koroonalaine algus maakonnas andis kohe ka haiglas endast märku. Kuna haigestumisi oli aina rohkem, tuli taas õendusabiosakonnas isoleerida neli kohta, et nakkusohtlikud koroonahaiged saaksid vajalikku arstiabi. "Vahepeal kasvas haiglas olnud koroona diagnoosiga patsientide arv suisa üle kümne, kuid praeguseks on olukord stabiliseerunud ja kaks voodit on isolatsioonipalatites isegi vabad," lausus ta.