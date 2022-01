Alaealiste vaktsineerpimistõendite kehtivus pikenes oluliselt. Paide Vee perearstikeskuse pereõde Annika Narits on lahkelt nõus vaktsineerima iga last ja noort, kelle vanemad seda soovivad. Pildil on oma esimest koroonavaktsiini saamas Paide poiss Kert Selter. FOTO: Anne Põder