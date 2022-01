Türi vallavalitsusest lahkunud tippametnik: sellist alavääristamist ja mõnitamist ei ole ükski inimene ära teeninud

Lugesin 25. jaanuaril maakonnalehes Järva Teataja Türi vallavolikogu liikme ning ühtlasi eelarve- ja arenduskomisjoni esimehe Kadri Paasi arvamuslugu „Poliitikutest koosnev vallavalitsus tähendab senisest vähem poliitikat“. Oma arvamusartiklis andis Kadri Paas hinnangu minu viimase kaheksa aasta tööle Türi vallavalitsuse finantsjuhina, kallates minu aastatepikkuse pühendunud töö Türi valla heaks üle mingi paha vedelikuga. Selline suhtumine tegi väga haiget. On äärmiselt kurb, et taolise hävitava hinnangu on andnud inimene, kellega elus vaevalt viis minutit vestelnud oleme.