Raamatukogu direktor Astrid Karpender ütles, et inimesed on üleskutset juba usinalt järginud ja kotte toonud. "Eriti südantsoojendav oli, et üks naina hakkas meile suisa kodus seisma jäänud tekstiilkangastest kotte õmblema. Esimese portsu tõi ta juba raamatukogusse ära ja need on nii ilusad. Ütles, et õmbleb neid veel ja toob siis jälle," kiitis ta.