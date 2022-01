ID-kaart tähistab ümmargust sünnipäeva

"ID-kaardi tulekuga 2002. aastal algas Eestis uus ajastu. Meie tänane e-riik tugineb ID-kaardile ning selle kiibile ehitatud süsteemile. Oleme hoidnud kokku lugematu arv tunde selle arvelt, et saame täna teha kõik enda igapäevased toimingud ja tehingud, alates tulude deklareerimisest, e-hääletamisest kuni kinnisvara ostuni välja, kodust lahkumata," ütles RIA elektroonilise identiteedi valdkonna ekspert Mark Erlich.

"See on väärtus, mida võtame täna loomuliku elu osana. Peale kasvavad uued põlvkonnad, kes õnneks ei ole pidanud kogema bürokraatiat ja ebamugavusi, mis eelnesid digiajastule. Oleme ainuke riik maailmas, kus on kasutusel riigi poolt garanteeritud ja turvatud digitaalne identiteet, teenuste kasutamise harjumus ning kõrge usaldus, tänu millele saame näiteks alates 2005. aastast viia läbi e-hääletamist," lisas Erlich.