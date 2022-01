Kui noored loevad Tammsaaret, ei olegi nad hukas

Kärmast üllatas osalejate tase ja tekstide valik. „Teid vaadates tundub, et maailm ei lähegi hukka," sõnas ta. „Siin on inimesed, kes loevad ja loevad lausa Tammsaaret."

„Kõige rohkem oli osalejaid Tartumaalt ja Läänemaalt," märkis Trubok ja lisas, et seekordne üritus tõi Järvamaalt rohkem osalejaid kui mõnel varasemal aastal.

Tartu ülikooli tudengid olid ette valmistanud küsimustiku võistulugemise tõhususe uurimiseks. „Tuleval aastal toimuvaks 20. võistulugemiseks on teada, kas üldse ja mida on „Hansenist Tammsaareni" andnud esinejatele, õpetajatele, hindajatele, korraldajatele ja kuulajatele," ütles Trubok.

Keskmise vanuserühma hindajate tööd juhtinud näitleja Laine Mägi jagas lahkelt osalejaile õpetussõnu: „Esimene asi – tekst peab olema peas ja niimoodi peas, et see on nagu teie oma," lausus ta.