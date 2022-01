Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul peegeldavad selle nädala kiirtestimiste tulemused koolides üldist koroonaviiruse omikroni tüve leviku olukorda riigis ning on koole ja klasse, kus on seetõttu lühiajaliselt distantsõppele mindud. “Testimiste tulemustest selgus, et üle 700 koolitöötaja on viirusekandjad ning mitmed koolid on distantsõppele läinud ka seetõttu, et õpetajad on pidanud koju jääma,” ütles minister Kersna.