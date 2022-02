Skvortsovi sõnul sõltub uudiste jälgimise vajadus suuresti sellest, millised instrumendid investori portfelli täpsemalt kuuluvad. „Kui investor on paigutanud vara laiemaid turuindekseid järgivatesse ETFidesse ning investeerib suhteliselt passiivselt ja pikaajaliselt, siis polegi palju vaja teada ​​– piisab sellest, kui hoida end kursis, mis maailmas toimub või millised trendid majanduses parasjagu valitsevad ning lasta investeeringutel rahulikult kasvada,” rääkis ta. Ent mida spetsiifilisemaks muutub portfell ning mida aktiivsemalt soovib inimene tehinguid teha, seda rohkem informatsiooni on tal vaja pidevalt jälgida.

Kui investor on pööranud pilgu mõne konkreetse ettevõtte aktsia poole, tuleks aktiivselt jälgida nii seda ettevõtet kui ka selle konkurente puudutavat uudisvoogu, sest kui mõni oluline uudis välja tuleb, võib see ettevõtte hinda päris palju mõjutada. Kuid mis juhtub ikkagi siis, kui investor otsustab uudiseid mitte jälgida? „Kui aktsia hind järsult kukub ja inimene ei tea, mis täpsemalt juhtus, võib ta hakata muutusele reageerima oma emotsioonide, mitte ratsionaalse analüüsi põhjal. Mõni langus võib näiteks olla väga lühiajaline, mõnikord aga võib langust põhjustada sündmus, mis mõjutab ettevõtet negatiivselt väga pika aja jooksul, ja sellest sõltub ka optimaalsete edaspidiste tegevuste valik,” selgitas Skvortsov.

Seega võiks pilgu fokuseerida pigem konkreetse valdkonna või sektori tulevikutrendidele. „Väga oluline oleks tutvuda erinevate tulevikuprognoosidega ja vaadata kriitilise pilguga erinevaid analüüse,“ ütles Skvortsov, lisades, et samas on ka analüüside eristamine sageli paras peavalu, kuna nii-öelda analüütikuid on tänapäeval väga palju.

Skvortsovi sõnul on tulevikuprognoosidel uudiste ees see eelis, et kui uudis räägib juba juhtunust, siis prognoos aitab suunata pilgu kaugemasse tulevikku ning seda jälgides on investoril võimalik saada enda jaoks parem tulemus. Kindlasti võiks uudiste puhul aga tähelepanu pöörata sellele, kui mõni ettevõte teatab fundamentaalsest muutusest oma strateegilises plaanis. „Kui investor näeb, et see uus suund võiks tuua kaasa kasvu, siis võib-olla tuleks sellesse ettevõttesse ehk rohkem investeerida ja osta aktsiaid juurde,” näitlikustas riskijuht.